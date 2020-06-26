الجعدي يشيد بوعي الشعب الجنوبي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، بوعي الشعب الجنوبي ونضجه وتقدمه مؤكدا أن النصر سيكون حليفه. وكتب "الجعدي" في تغريدة عبر حسابه بتويتر، : "الوعي الشعبوي الجنوبي أكثر نضجا وتقدما وفكرا وثباتا من الوعي النخبوي الذي تجمد في مرحلة من زمن مضى ، شعب كهذا لا يمكن إلا أن يكون النصر حليفه" .

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