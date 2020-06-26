شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سر اختفاء المقاتلات المصرية قرب حدود ليبيا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري ، امس الخميس، أن المقاتلات المصرية التي ظهرت في قاعدة سيدي براني قرب حدود ليبيا، لم تختف كما زعمت بعض وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر بحسب موقع روسيا اليوم ، إن المقاتلات المصرية بعد المناورات العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، عادت إلى مواقع تمركزها الطبيعية والدشم المخصصة لها، وهي أماكن توضع فيها الطائرات والمقاتلات لأعمال الصيانة والتجهيزات القتالية.

وأشار إلى أن المقاتلات لا يمكن تركها في العراء، ولكن لها مواقع وأماكن استراتيجية لا يمكن رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وكانت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورا قالت إنها من أقمار صناعية أظهرت سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في عرض عسكري بقاعدة سيدي براني القريبة من الحدود مع ليبيا.