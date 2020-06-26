شكرا لمتابعة خبر عن أبين : هجوم هو الأعنف ورفض صارخ لهدنة التحالف (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين محمد النقيب استمرار انتهاكات الإخوان وخروقاتهم لاتفاق وقف اطلاق النار في أبين الذي أعلنه التحالف العربي رغم مرور يومين على إعلان بدء سريانه ووصول فريق من التحالف للإشراف على تنفيذه.

وقال النقيب في تغريدات على صفحته تويتر مساء اليوم ـ رصدها محرر "يمن الغد": مرت 35 ساعة من وصول فريق التحالف العربي الى جبهة ابين للاشراف المباشر على تثبيت وقف اطلاق النار فيما تواصل المليشيات الاخوانية الارهابية إنتهاكاها وخرقها للاتفاق بصورة تؤكد حقيقة رفضها الصارخ وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق".

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وأضاف "حيث تعدت خروقاتها اليوم العمليات العدائية المتمثلة بالقصف المدفعي والاشتباكات بالاسلحة المتوسطة ومحاولات تسلل الى شنها هجوما ظهر اليوم".

واختتم تغريداته قائلا "مازالت مليشيا الاخوان تستميت في معاودة هجماتها حتى هذه اللحظة رغم إنكسارها المتكرر وتكبدها خسائر فادحة بضربات التصدي الباسل لقواتنا المسلحة الجنوبية التي أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقها أقصى درجات ضبط النفس الا من حق الدفاع عن النفس بالتصدي والرد الرادع".

إلى ذلك كسرت المقاومة الجنوبية، اليوم الخميس، هجوما عسكريا عنيفا شنته مليشيا الإخوان على مواقعها في جبهة شقرة بمحافظة أبين.

وقال مصدر عسكري، إن جبهات القتال شهدت قصفا متقطعا ليلا فيما صباحا أكد ناطق محور أبين، محمد النقيب، أن مليشيات الإخوان بجبهة شقرة تلقت محرقة غير مسبوقة وتكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد خلال كسر هجوم لها.

‏وأوضح النقيب، في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هجوم مليشيا الإخوان استهدف القطاع الأوسط في ظل وجود فريق التحالف العربي لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وخرقت مليشيات الإخوان قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي أمام أعين فريق المراقبين العسكريين بجبهة شقرة.