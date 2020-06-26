شكرا لمتابعة خبر عن ثعبان ينهي حياة طفل رضيع بمحافظة شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بمحافظة شبوة، امس الخميس، أن لدغة ثعبان أنهت حياة طفل رضيع.

وذكر المصدر لـ المشهد اليمني ، أن الطفل الرضيع توفي بمستشفى مديرية عسيلان، بعد أن تم إسعافه، نتيجة لعدم وجود إبرة تسمم.

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وأشار المصدر إلى أن الاهالي ناشدوا السلطه المحلية بالمحافظة و المديرية بتوفير المستلزمات الطبية التي يحتاجها المستشفى.

وفي وقت سابق، توفيت عدد من الحالات بتعز وصنعاء وعمران، نتيجة لعدم توفر إبر التسمم ضد لدغات الأفاعي.