شكرا لمتابعة خبر عن مساعي إماراتية لإعادة هيكلة وزارة الدفاع اليمنية وتفكيك الجيش الوطني .. ومصادر تكشف عن مخطط خطير للإنقلاب على الشرعية في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر استخباراتية في وزارة الدفاع اليمنية بتورط الإمارات بتصفية عدد من القيادات العسكرية الرافضة لإملاءات الفريق "صغير عزيز" في الجيش الوطني بمحافظة مأرب .

واكدت المصادر أن صغير عزيز أنشأ في الفترة الأخيرة غرفة عمليات لإدارة الخلاف بين الضباط في الجيش الوطني للدفع بهم الى رفض بعض التوجيهات التي تصدر من وزارة الدفاع في خطوة تؤسس لإنهيار الجيش الوطني وتفكيك قواعده وإقصاء قياداته.

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جاء هذا التطور بعد العمليات المتسارعة في المحافظات الجنوبية ، عقب القرار الذي اتخذته ابو ظبي بإستكمال الإنقلاب على الشرعية وتسليم مليشياتها المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها ، كمأرب وتعز في شمال البلاد.

وفي شأن متصل كانت مصادر عسكرية في الساحل الغربي قد اكدت تورط اللعميد طارق صالح في حادثة اغتيال نجل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي الثلاثاء على الخط الساحلي براس العارة.

وتسعى أبوظبي وفق مرافقين الى إنهاء دور الشرعية في محافظة مأرب وتسليمها للفريق "صغير عزيز" لتتمكن من إحكام سيطرتها على الثروة النفطية في مأرب امتدادا لسيطرتها على ثروات ومقدرات المحافظات الجنوبيه جنوبي اليمن .