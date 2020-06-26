شكرا لمتابعة خبر عن شاليهات وبيوت دعارة .. فنادق وقاعات للدسكو .. بارات خمور وملاهي ليلية في شواطئ الأرخبيل.. شيخ مشايخ سقطرى يكشف عن أسرار خطيرة حول مشروع إماراتي يستهدف أبناء الجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلام عربية عن مشروع إماراتي خطير يضم شاليهات وفنادق وقاعات للدسكو وبارات وملاهي ليلية للدعارة وشرب الخمور تسعى أبوظبي لإنشاءه في شواطئ أرخبيل سقطرى غربي اليمن .

وأكد شيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت إن تلك السياحة المعروفة لدى الإماراتيين مرفوضة في الجزيرة التي وصفها بالمحتلة من قبل القوات السعودية والإماراتية جاء ذلك خلال رده على سؤال وجهه مذيع قناة الجزيرة عن توجهات إماراتيه لإنشاء مشاريع سياحية في الجزيرة .

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شاليهات وبيوت دعارة .. فنادق وقاعات للدسكو .. بارات خمور وملاهي ليلية في شواطئ الأرخبيل.. شيخ مشايخ سقطرى يكشف عن أسرار خطيرة حول مشروع إماراتي يستهدف أبناء الجزيرة

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وأشار بن ياقوت إلى أن أبناء سقطرى بصدد تأسيس مقاومة مسلحة من أبناء الأرخبيل داعيا كل اليمنيين لقتال من وصفهم بالاحتلال السعودي والإماراتي بعد أن كشفوا عن نواياهم الاستعمارية باحتلال موانئ وجزر اليمن .

وقال أن الإماراتي خلفان المزروعي قام بشراء أراضي في محمية دكسم الطبيعية بجزيرة سقطرى وقام بالعبث في المحمية في تعدي واضح وتجاوز فاضح لقانون المحميات والجزر الطبيعيه الذي يمنع استحداث وشق طرق في تلك المحميات. وأكد بأن القوات السعودية سيطرت على مبنى المحمية الطبيعية في الأرخبيل وحولته إلى قاعدة عسكرية بقيادة الضابط السعودي العميد عبد الرحمن الحجي وعبثت بمحتويات متحف المحمية الطبيعية لسقطرى والذي يحوي على تحف وأثار خاصة بالمجتمع السقطري .

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية والبرلمان قد أهنوا أنفسهم وخذلوا الشعب اليمني بضعف موقفهم من التطورات، لافتا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يَظهر لليمنيين ولم يوضح لهم ما حلّ به مرجحاً بأن يكون هادي مسجون لدى السلطات السعودية .

وكان التحالف العربي قد أعلن الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين، عقب سيطرة مليشيا الانتقالي على جزيرة سقطرة (جنوبي اليمن).