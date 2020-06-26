شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة طرد الاعلامي جميل عزالدين من السعودية ومن قناة اليمن الفضائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر مقرب من الاعلامي جميل عزالدين صحة الأخبار المتداولة والتي تحدثت عن إخراج المذيع ورئيس قطاع التلفزيون جميل عزالدين من السعودية وقناة الفضائية اليمنية.

وسخر المصدر في تصريح له الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بأن المملكة العربية السعودية أبلغت المذيع عزالدين بأنه غير مرحب به وتمهله 24 ساعة لمغادرة اراضيها.

Advertisements

وأضاف بأن "ما نقل من بعض وسائل الإعلام الذي اعتادت على نشر من هذه الأخبار والجزم بتجاوز أخلاقيات العمل الصحفي وجعلت منها وسيلة للتزييف والتحريض ضناً أنها قادرة على إسكات الأصوات الحره دون أن تدرك أنها تتحول إلى أقلام رخيصة الثمن وفاقدة مصداقيتها لحساب أجندة معادية لوحدة اليمن ومعركتها ضد الانقلاب، بل تمثل ذراعاً للمحتلين والميلشيات وأداة من أدوات حربها على وحدة اليمن".

ودعا المصدر الجميع إلى تحري المصداقية والشفافية وعدم نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والكاذبة كونها تخدم العدو الأساسي وتبتعد عن القضية الحقيقة وتهدف إلى الابتزاز واسكات الأصوات الحره التي تنقل رقعة اليمن الاتحادي الجمهوري.