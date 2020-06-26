شكرا لبحثكم عن خبر عريس يمني ”عشريني” يتناول خمس ”فياجرا” ليلة زفافه..فماذا كانت النتيجة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، أن عريس يمني "عشريني" تناول خمس حبات "فياجرا" ليلة زفافه، في وقت أعلنت فيه صيدليات عن أن 90 % من دخلها هو من بيع المقويات الجنسية.

وذكرت المصادر أن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة إب لقي مصرعه اليوم بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة إب، بعد أن تم إسعافه ليلة زفافه إثر إفراطه في تناول عقاقير مقوية جنسيا.

وبينت المصادر أن العريس بعد استقباله لعروسته وانصراف الضيوف قام بتناول خمس حبات دفعه واحدة من الفياجرا، بزعم تمكنه من الدخول على عروسته وهو بكامل قواه الجسدية والجنسية، لكنه عقب ذلك بدء يشعر بالخفقان الشديد لقلبه بشكل متسارع، ولم تمضي سوى دقائق معدودة حتى اغمي عليه و تم إسعافه إلى أقرب مستشفى و فارق الحياة هناك.

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بدوره علق أحد الصيادلة، في رده على "المشهد اليمني "، قائلا : أن 90 % من دخل معظم الصيدليات يأتي من المقويات الجنسية التي يتم شرؤها، يوم الخميس، فيما 60 % من الشباب و40% من كبار السن.

يأتي ذلك على الرغم من التحذيرات الطبية من الاستخدام المفرط للمقويات الجنسية، لكونها تتسبب بمخاطر صحية قد تؤدي إلى الوفاة.

وبحسب الأطباء فإن تناول عقار الفياجرا لمرضى القلب قد يكون سبباً في الإصابة بالذبحة الصدرية أو ذبحة قلبية، هذا إلى جانب أن له تأثيرا على مرضى تصلب الشرايين التاجية، فيما التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً لدواء الفياجرا هي الصداع واحمرار الوجه وآلام المعدة، و في حالات نادرة فقدان القدرة على البصر والسمع، وأعراض خطيرة مثل مشاكل مفاجئة في القلب، وخاصة للناس الذين يعانون من مشاكل في القلب أو تعرضوا لجلطة في السابق.