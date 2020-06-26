شكرا لبحثكم عن خبر ”التربية والتعليم” تزف بشرى سارة لطلاب الشهادة الثانوية العامة في المحافظات اليمنية المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت وزارة التربية والتعليم بالحكومة اليمنية المعترف بها، امس الخميس، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في كافة المحافظات المحررة.

وقال الدكتور عبدالله سالم لملس، وزير التربية، أن اللجنة الوطنية للطوارئ، أقرت اعتماد البديل الثالث في الخيارات المقدمة إليها من قبل الوزارة، لإنهاء العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019م وذلك باعتماد المعدل التحصيلي.

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و وفقا لمقترح الوزارة، فإن المعدل التحصيلي يعني :

نتيجة الطالب في أول ثانوي نتيجة الطالب في ثاني ثانوي نتيجته في الفصل الأول لثالث ثانوي .. وحصيلة الجمع تقسم على ÷ ٣ . وناتج القسمة هو المعدل التحصيلي وتعتبر نتيجة إنهاء الثانوية العامة للطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم بصنعاء، أقرت في وقت سابق، اجراء امتحانات الشهادتين الأساسية و الثانوية في أغسطس المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.