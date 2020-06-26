ميليشيا الحوثي تعترف بهزيمتها في جبهات مأرب والجوف والبيضاء وصعدة والساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت ميليشيا الحوثي الخميس بهزائمها المتكررة خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.
وقال الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع بأن قوات الجيش الوطني شنت أكثر من 25 هجوم عنيف على مواقع ميليشياته في جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي وصعدة والبيضاء.
ولم يذكر سريع عمليات التسلل والهجمات التي نفذتها ميليشياته وباءت بالفشل وتكبدت فيها خسائر فادحة.
وبحسب سريع فإن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنت أكثر من 400 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء.
وجدير ذكره أن هذا التصريح جاء على غير ما عرف عن ميليشيا الحوثي التي تعلن فقط عن العمليات التي تحقق فيها نصر أو تحرز تقدم.
ويمثل هذا التصريح اعتراف بالهزيمة العسكرية في الجبهات التي تم ذكرها حيث تكبدت الميليشيا الحوثي خسائر فادحة في هذه الجبهات خلال الأيام الفائتة.
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