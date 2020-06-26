شكرا لبحثكم عن خبر عكاظ: تسرب نفط ”صافر” سيلوث المنطقة 30 عاماً والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، قوله إن بلاده أعدت دراسة مهمة، شاركت فيها عدة جهات دولية، أكدت أن أي تسرب نفطي من خزان صافر سيكون له آثار سلبية على البيئة في المنطقة والبحر الأحمر والاقتصاد والمحيط الدولي تستمر نحو 30 عاما.
وقالت الصحيفة إن الدراسة أكدت أن التلوث البيئي سيؤثر على ثمانية ملايين مواطن، وأن من 50 إلى 60 % من الأراضي ستتأثر بالتلوث وأيضا المنتجات، وأن هذا التأثير سيمتد 30 عاما.
وأضافت أن بريطانيا شاركت النتائج مع مجلس الأمن وتوصلت إلى أنه في حال حدوث تسرب نفطي من خزان صافر سيكون له تأثير سلبي واسع النطاق.
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