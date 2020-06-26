مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء ترحب بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص الجانب الامني

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناقشت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء الخميس ٢٥ يونيو ٢٠ بمقر المرجعية بمدينة سيئون، توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي المبنية على تقرير اللجنة الرئاسية فيما يخص الجانب الأمني، بحضور رئيس لجنة التصعيد عضو هيئة رئاسة المرجعية الشيخ عبدالله بن علي جابر. Advertisements ورحبت المرجعية بالتوجيهات الرئاسية، معتبرة انها تمثل الحد الأدنى من مطالب ابناء وادي وصحراء حضرموت وخطوة أولية يجب أن تعقبها خطوات جادة في التنفيذ. واتفق الحاضرون على تعليق أي تصعيد بهذا الشأن، مع استمرار المتابعة والتقييم لتنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية، وفي حال عدم تنفيذها فسيتم اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

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