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تصرف "غير لائق" من زوجة لاعب تونسي تجاه قيس سعيد (صور)

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عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:54 صباحاً - أثارت مرلين الخزري، زوجة لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم، وهبي الخزري، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصرفها بطريقة "غير لائقة" تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد.

ونشرت مرلين صورة تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي، على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، وتعمدت قص الجزء الذي يظهر فيه سعيد من الصورة.

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وتداول نشطاء الصورة الأصلية والصورة التي نشرتها مرلين، منددين بما اعتبروه "عنصرية" تجاه الرئيس التونسي، مما دفعها لحذف منشورها.

وتم التقاط الصورة أثناء لقاء جمع ماكرون وسعيد بعدد من التونسيين المقيمين في فرنسا، على هامش زيارة الأخير إلى باريس، يوم الثلاثاء الماضي.

الصورة التي نشرتها مارلين
الصورة التي نشرتها مارلين

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المصدر: RT

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