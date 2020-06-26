شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة .. شاب يعتدي على والدته ويحرق جسدها في مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:54 صباحاً - فتحت النيابة العامة، تحقيقًا في قيام شاب بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.

وكان مركز العمليات الموحد، قد تلقى بلاغًا عن قضية عقوق الشاب تجاه والدته، مسببًا لها جروحًا وإصابات متفرقة بجسدها، إثر إحراقها بالنار.

وتعاملت الجهات الأمنية مع الحادث، حيث تم نقل الأم وهي في العقد السادس من عمرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما هرب الشاب من الموقع.

جديد الخليج 365

Advertisements

ونجحت الجهات الأمنية، في الإطاحة بالجاني وهو شاب في عقده الثالث بأحد الأحياء في غرب مكة، إذ تبيّن أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.