شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة .. شاب يعتدي على والدته ويحرق جسدها في مكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:54 صباحاً - فتحت النيابة العامة، تحقيقًا في قيام شاب بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.
وكان مركز العمليات الموحد، قد تلقى بلاغًا عن قضية عقوق الشاب تجاه والدته، مسببًا لها جروحًا وإصابات متفرقة بجسدها، إثر إحراقها بالنار.
وتعاملت الجهات الأمنية مع الحادث، حيث تم نقل الأم وهي في العقد السادس من عمرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما هرب الشاب من الموقع.
جديد الخليج 365
ونجحت الجهات الأمنية، في الإطاحة بالجاني وهو شاب في عقده الثالث بأحد الأحياء في غرب مكة، إذ تبيّن أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة .. شاب يعتدي على والدته ويحرق جسدها في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.