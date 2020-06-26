شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عــاجل ورسمي من حكومة صنعاء ..هذا ماسيحدث يوم السبت ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:54 صباحاً - يصادف، السبت القادم ٢٧ يونيو ولوج أول أيام نجم علب، أحد معالم نجوم الزراعة، وآخر نجوم فصل الصيف، المسمى في بعض مناطق اليمن ب”عشاء سهيل”.

وحسب “الإعلام الزراعي والسمكي” فيرى مختصون بأنه مع دخول هذا النجم ستشهد درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا يصطحبها رياح شديدة، فيما فترة السحر والفجر ستكون فيها الاجواء باردة بنسبة اكبر مقارنة بالأيام الماضية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد الخليج 365

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واكدو ان مقدمات أمطار فصل الخريف ستبدا في الأثناء مصحوبة معها تساقط زخات البَرَد.. مشددين على المزارعين بعدم الشغل في حراثة الأرض، باعتبار التربه حينها غير مهيئة، وقد تشهد الأحد القادم، تاسع أيام هذا النجم زيادة في تصلبها ولفترة طويلة.

كما سيلحظ مع دخول نجم علب ارتفاع الإصابة بحالات الزائدة الدودية في أوساط الأطفال، والشباب دون سن الثلاثين.. وقد يتعرض البعض لحالات عسر الهضم ينتج عنها الإصابه بالإسهال والطرش (القيء) خاصة عند تناول غذاء دسم، مع فاكهة العنب الأسود، غير مكتمل النضوج، لا يحتوي على الأملاح او مادة الجلكوز خاصة خلال العشرة الأيام الأولى