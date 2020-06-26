شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة كبرى.. وصول الشيخ العرادة وعدد من المشايخ إلى العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:54 صباحاً - أفادت مصادر محلية مطلعة بوصول الشيخ طارق العرادة صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اليمنية صنعاء برفقة عدد من مشايخ مأرب للقاء الحوثيين .
وقالت المصادر إن ابن شقيق محافظ مأرب طارق العرادة وعدد من مشايخ المحافظة وصلوا فجر اليوم الخميس إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء عدد من القيادات الحوثية.
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وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي محمد البخيتي وعدد من مشايخ مأرب الموالية للجماعة الحوثية يتقدمهم الشيخ مبارك المشن والشيخ حسين حازب كانوا في مقدمة المستقبلين لمشايخ المحافظة بقيادة الشيخ طارق
المصادر ذاتها أشارت إلى أن محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة كلف ابن أخيه طارق على راس لجنة قبلية من مشايخ المحافظة للقاء قيادات جماعة الحوثي والتفاوض معهم حول إيقاف تصعيدهم العسكري وضرباتهم الصاروخية باتجاه مدينة مأرب.
وكان الشيخ طارق العرادة اتهم السعودية بخيانة الشرعية وخذلان مأرب عقب سيطرة القوات الجنوبية على جزيرة سقطرى غربي اليمن
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