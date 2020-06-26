شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم أسد غاضب فتاة كانت برفقة زوجها في حديقة حيوان أريزونا، بالولايات المتحدة، بعد أن دخلت منطقة ممنوعة، لالتقاط صورة سلفي .



وقالت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن الفتاة اجتازت أحد الحواجز وكانت تلتقط صورة سلفي مع زوجها أمام القفص ، فهاجمها الأسد بشكل مفاجئ واصيب بتمزقات في اجزاء متفرقة من جسدها ، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

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وذكرت وسائل الإعلام ان الفتاة لم يمضي على زواجها سوى يوم وأحد ، وخرجت برفقة زوجها للتنزة لكن الأسد أفسد ذلك ، وبدلا من عودتها إلى عش الزوجية ذهبت إلى غرفة المستشفى .

وذكر شهود عيان أن زوج الفتاة هرب فور هجوم الأسد على زوجته ، وبقي ينظر إليها من بعيد وهي تصرخ وتطلب النجدة ، قبل تدخل عناصر الأمن المتواجدين بالحديقة .

وحو مصير الأسد المهاجم ، قال القائمون على الحديقة، بأنه لن يتم قتله، لأن الفتاة هي المخطئة، واجتازت أحد الحواجز ودخلت منطقة ممنوعة .