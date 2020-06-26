الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بتخريب أعمدة الكهرباء بحضرموت

ألقت، الأجهزة الأمنية بمديرية وادي العين وحوره بحضرموت، الخميس، القبض على متهم قام بتخريب أعمدة كهربائية.

وذكر "مركز الإعلام الأمني"، "أن الشخص قام بحرق أعمدة الضغط العالي، مما أدى إلى انخفاض مستوى الأسلاك بشكل كبير، وتسبب بقطع التيار الكهربائي في خط بدرة عن المناطق المتغذية، من الخط لعدة ساعات".

وأضاف، "أن إداره الأمن فور وصولها البلاغ قامت بجمع الاستدلالات تكلل ذلك بالقبض على المُدّعي ( ع ،ع ، ب )، مشيرةً إلى أنه مصاب بحالة نفسية".

وأكد أمن وادي العين وحورة باستكمال كافة الإجراءات والتحقيق لكشف ما وصفته بـ"ضعفاء النفوس"، الذين يستغلون مثل هذه العناصر للقيام بالتخريب في المديرية، مشددة على ضبطهم وإحالتهم الى النيابة العامة والقضاء لينال جزاهم العادل.

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، أن خط بدرة 33ك.ف تعرض لحرق بعض أعمدة الضغط العالي بفعل فاعل، مما نتج عن انخفاض مستوى الأسلاك وتم فصل التيار عن المناطق المتغذيه من نفس الخط .

