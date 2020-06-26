تعز: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز(جنوب غربي اليمن)، اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنه تم فحص 14 حالة مشتبهة، وبينت النتائج وجود سبع حالات إيجابية (مصابة).
وأشارت إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز منذ مطلع مايو الماضي بلغت 225 حالة، بينها 59 حالة وفاة، و 45 حالة تعاف.
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