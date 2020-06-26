شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة لطفلة يمنية توجه أكبر إهانة لسلطة الحوثيين في إب بهذا الفعل ؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل صورة لطفلة يمنية وبيده وعاء تستخدمه لتجميع التراب وردم الحفر.
وقال الناشطون ان الطفلة تقوم بحمل التراب بالوعاء الذي بيدها و تردم به حفر الطريق في مدينة إب.
واوضحوا انها تقوم بما يجب على السلطة المحلية لمحافظة إب عمله وتقوم بشغل الحكومة التي تتعامل مع المرافق الخدمية في محافظة إب و على رأسها صيانة الطرقات و الشوارع بإهمال أو بالأصح بتجاهل منقطع النظير.
ووصفوا ذلك بالإهانة و الشيء المخجل لجميع اثمسؤولين و المواطنين.
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