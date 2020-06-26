شكرا لبحثكم عن خبر إنفجار عنيف يهز مدينة مأرب بالتزامن مع إعلان الجيش تطويق حزم الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأن انفجار عنيف هز مدينة مأرب يعتقد أنه لصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على المدينة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الصاروخ استهدف حي سكني مكتظ بالسكان.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل عن حجم الضحايا والخسائر حتى لحظة كتابة الخبر.

يأتي ذلك الاستهداف، بالتزامن مع تأكيد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن القوات المسلحة تطوق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد أن تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح اللواء الوائلي في تصريحات أوردتها “26 سبتمبر” أن قوات الجيش حررت خلال الأيام القليلة الماضية مواقع استراتيجية في المحافظة آخرها العرق الأسود، وسلسلة جبال الأقشع.

وأفاد بأن المليشيا المتمردة تكبدت خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من العربات والأليات القتالية التابعة لها.

وشدد على أن الجيش سيظل صمام أمان الوطن وحارسه الأمين بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا أنه لن يألوا جهداً في مواجهة المشاريع التدميرية التي تقودها المليشيا الانقلابية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وجدد اللواء الوائلي العهد في المضي قدماً نحو تحقيق النصر المبين لكافة أبناء الشعب اليمني المتمثل في تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الكهنوت الحوثية.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، ورجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد المليشيا الانقلابية.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة “إن اليمنيين جميعاً يتوقون للحرية والتخلص من التسلط والقمع والعنصرية التي تكرسها وتمارسها اليوم تلك العصابة المارقة، ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة”.

وأضاف: إن استمرار المليشيا الإجرامية في نهب المواطنين وسن قوانين تستفيد منها سلالة وفئة معينة لن تكون إلا وبالاً عليها .