شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: مزارع من شبوة ينجح في نتاج محصول الهيل لاول مرة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نجح احد المزارعين بمنطقة الكتر بمديرية ميفعة محافظة شبوة في إنتاج (هيل) القهوة العربية المعروف عن طريق الشتلات وقال المزارع عبدربه مبارك الجرد باعوضه من بلدة الكتر بأنه تمكن من إنتاج حب الهال او الهيل من خلال مزرعته في منطقة الكتر شمال غرب مدينة صعيد باقادر العقدة .

وقال هي وان كانت بالنسبة لي تجربة ممتعة الا انها بالإمكان تحويلها الى تجربة إنتاج بكميات تجارية مشيرا الى ان الشجرة يؤتى بها عن طريق الشتل وتحتاج الى فترة نمو تصل الى سنة ترتفع من خلالها الشجرة الى قرابة المترين وتطرح كميات ثمر جيدة تحتاج الأخرى الى فترة تصل الى بضعة أشهر حتى تصل الثمرة الى مرحلة النضج الكامل وهي لا تختلف عن الهيل الموجود في السوق من ناحية الحجم والنكهة والمذاق عدى اللون الذي يميل الى اللون الداكن وقال انني اجمع الثمرة عند ما تستكمل نموها آخر الصيف وأقوم بتجفيفها وطحنها واستطيع ان أقول لكم انني حققت بعض الاكتفاء الذاتي على مستوى بيتي وأقدمها لضيوفي الذين لا يجدون أي فوارق بينه وبين المتوفر في السوق بل انني استمتع به أكثر كون إنتاجه مرتبط بجهدي وعرقي وبتراب وطني .

وقال ان هناك قصة طريفة لها علاقة بإصراري على زراعة هذه الشجرة والبحث عنها بكل الوسائل بدأت مع دخولي الى النشاط الزراعي.

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وقال المزارع عبدربه الجرد إنه قام بزراعة الهيل قبل عامين بعد حصوله على غرسة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، مضيفًا أنه قام بالتجربة ولم يكن يتوقع نجاحها.

وطالب المزارع عبدربه مبارك الجرد الجهات المختصة توفير الإمكانات اللازمة للمزارعين في وادي هدئ لاستمرار توسع زراعة الهيل؛ لما له من مردود اقتصادي كبير.

وأشار المزارع عبدربه باعوضه إلى أن تربة وادي هدئ مركزة ومتغيرة المناخ، بحكم أن الوادي على مجرى سيول مخلوطة بتربة متجددة.

يذكر أن الهيل، يعد مكونًا أساسيًا لكثير من الأكلات والحلويات المختلفة وكذلك القهوة والشاهي.