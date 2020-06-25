اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يغيب عن اجتماع يمني عالي المستوى عقد في الرياض مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يغيب عن اجتماع يمني عالي المستوى عقد في الرياض مساء اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مسؤول،  أن اجتماع عقد مساء اليوم ، في العاصمة الرياض، لمستشاري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب السياسية اليمنية مع مسؤول سعودي ،دون حضور الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء.  

وقال المصدر في تصريح صحفي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ترأس اجتماعا ،برئيس مجلس النواب ومستشاري رئيس الجمهورية وفي مقدمتهم الدكتور احمد عبيد بن دغر ورؤساء الكتل البرلمانية وقادة الاحزاب السياسية اليمنية بفندق الريتز كارلتون بالرياض.

وأوضح أن الاجتماع الذي كان مقرر أن يرأسه الرئيس عبدربه منصور هادي ، اليوم ، تم تأجيله إلى وقت غير معلوم ، بضغوطات سعودية .  

Advertisements

ولفت إلى أن الاجتماع البديل الذي رأسه السفير آل جابر ، ناقش الإعلان عن وقف إطلاق النار بمحافظة أبين، وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف بأن مستشاري رئيس الجمهورية والبركاني ورؤساء الكتل البرلمانية وقادة الأحزاب، أكدوا خلال الاجتماع  رفضهم التام لتصعيد مليشيات الانتقالي وسيطرتها على جزيرة سقطرى بدعم من دولة الإمارات.

كما أكدوا على التزامهم بتنفيذ اتفاق الرياض، بداية من مصفوفته العسكرية ونهاية بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع المجلس الانتقالي. معبرين عن رفضهم تجاوز ما تضمنه اتفاق الرياض ، والانتقال لتتفيذ بنود المصفوفة السياسية قبل تنفيذ المصفوفة العسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يغيب عن اجتماع يمني عالي المستوى عقد في الرياض مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا