شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يغيب عن اجتماع يمني عالي المستوى عقد في الرياض مساء اليوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مسؤول، أن اجتماع عقد مساء اليوم ، في العاصمة السعودية الرياض، لمستشاري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب السياسية اليمنية مع مسؤول سعودي ،دون حضور الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء.
وقال المصدر في تصريح صحفي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ترأس اجتماعا ،برئيس مجلس النواب ومستشاري رئيس الجمهورية وفي مقدمتهم الدكتور احمد عبيد بن دغر ورؤساء الكتل البرلمانية وقادة الاحزاب السياسية اليمنية بفندق الريتز كارلتون بالرياض.
وأوضح أن الاجتماع الذي كان مقرر أن يرأسه الرئيس عبدربه منصور هادي ، اليوم ، تم تأجيله إلى وقت غير معلوم ، بضغوطات سعودية .
ولفت إلى أن الاجتماع البديل الذي رأسه السفير آل جابر ، ناقش الإعلان عن وقف إطلاق النار بمحافظة أبين، وتنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف بأن مستشاري رئيس الجمهورية والبركاني ورؤساء الكتل البرلمانية وقادة الأحزاب، أكدوا خلال الاجتماع رفضهم التام لتصعيد مليشيات الانتقالي وسيطرتها على جزيرة سقطرى بدعم من دولة الإمارات.
كما أكدوا على التزامهم بتنفيذ اتفاق الرياض، بداية من مصفوفته العسكرية ونهاية بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع المجلس الانتقالي. معبرين عن رفضهم تجاوز ما تضمنه اتفاق الرياض ، والانتقال لتتفيذ بنود المصفوفة السياسية قبل تنفيذ المصفوفة العسكرية.
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