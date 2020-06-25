شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل أعلى معدل للإصابات بكورونا وحضرموت تتصدر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في أعلى معدل للإصابات، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، امس ، تسجيل (61) حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في محافظات شبوة وحضرموت وتعز وعدن.
وتصدرت محافظة شبوة، المحافظات التي شهدت أكبر عدد في الاصابات وبواقع (34) تلتها حضرموت، بـ(16) ثم تعز، (7) وعدن أربع حالات.
أما حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، فتم تسجيل (14)حالة ، منها (6) في شبوة وثلاث في حضرموت و حالتين في عدن، وحالة واحدة لكل من لحج والضالع.
وسجلت خلال الساعات الماضي (7) حالات تعافي، في لحج، بواقع خمس حالات، وحالتين في أبين.
وترفع الإصابات الجديدة، إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1076) و(288) وفاة و(386) تعافي.
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