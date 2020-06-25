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تسجيل أعلى معدل للإصابات بكورونا وحضرموت تتصدر

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يزيد بن سلمان - شبوة - في أعلى معدل للإصابات، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس في اليمن، امس ، تسجيل (61) حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في محافظات شبوة وحضرموت وتعز وعدن.

وتصدرت محافظة شبوة، المحافظات التي شهدت أكبر عدد في الاصابات وبواقع (34)  تلتها حضرموت، بـ(16) ثم تعز، (7) وعدن أربع حالات.

أما حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، فتم تسجيل  (14)حالة ، منها (6) في شبوة وثلاث في حضرموت و حالتين في عدن، وحالة واحدة لكل من لحج والضالع.

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 وسجلت خلال الساعات الماضي (7) حالات تعافي، في لحج، بواقع خمس حالات، وحالتين في أبين.

 وترفع الإصابات الجديدة،  إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1076) و(288) وفاة و(386) تعافي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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