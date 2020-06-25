شكرا لبحثكم عن خبر كانت مخزونة في بيته وقد هرب: بهذ الترسانة الضخمة من الاسلحة.. هل كان العواضي جادا في قتال الحوثيين؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هل كان ياسر العواضي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جادا، في قتال الحوثيين؟!

تقرير متلفز لقناة الحوثيين، يكشف غير ذلك، إذ عرضت كميات ضخمة من الاسلحة، تم العثور عليها في منزله، بعد فراره.

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مصادر مطلعة، أكدت أن العواضي كان يمتلك مخزونا من الأسلحة، بينها 90 صاروخ موجه ، مع 6 قواعد إطلاق، استولي عليها الحوثيون لاحقا.

وقالت المصادر، إن العواضي، رفض تحديد مواقع تلك الأسلحة وأماكن تخزينها لتدميرها من قبل التحالف، حتى لا تصل إلى الحوثيين غير أنه رفض ذلك، بعد استدعاء قيادة التحالف له.

واتهمت المصادر، العواضي، برفض توزيع الأسلحة على القبائل، أو أن تكون هناك مؤخرة للجبهه، بحيث تكون في منطقة آمنة وبعيدة جداً عن الجبهه ، حتى لايتم إستهدافها.