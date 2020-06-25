مركز الملك سلمان ينفذ جلسات ارشادية واجتماعية للأيتام في عدن والحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 نفذ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، المرحلة الأولى من الجلسات الإرشادية والاجتماعية للأيتام وأسرهم في محافظتي الحديدة، وعدن استفاد منها 50 معيلة، و300 يتيم ويتيمة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements واشتملت الجلسات على أهمية تعزيز التكاتف الإنساني، وتلبية احتياجات الأيتام وإدماجهم في المجتمع، كذلك تقديم النصائح للمعيلات وتأهيلهم للعمل. الجدير ذكره ، أن مركز الملك سلمان قدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات.

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