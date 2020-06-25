‏الارياني يشيد بدور القبائل في التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الإعلام معمر الارياني، بدور قبيلة مراد وبني عبد وكافة قبائل مأرب واحرار اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإسقاط التمرد الحوثي المدعومة من إيران.



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وقال وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تعجز الكلمات عن إيفاء احفاد ملوك سبأ من قبائل مراد وبني عبد وكافة قبائل مأرب حقهم وهم من وقفوا الى جانب ابطال الجيش الوطني في معركة التصدي للمشروع الايراني واداته الحوثية منذ اللحظة الاولى وضحوا بخيرة رجالهم وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى دفاعا عن الهوية الوطنية والأرض والكرامة".

واضاف" أن التاريخ سيسجل لقبائل جهم وبني جبر والجدعان وعبيدة ومراد وبني عبد وآل عقيل وقبائل حريب، الحدد، وكل قبائل مأرب، دورهم الوطني في دعم معركة استعادة الدولة واسقاط التمرد الحوثي، وبأنها كانت الصخرة التي تحطمت عليها الاحلام الفارسية و سطرت الملاحم البطولية في ‎مأرب والمناطق المحيطة بها".

‏ووجه الارياني التحية والتقدير لكل قبائل اليمن الاحرار من كل محافظات الجمهورية، الذين رفدوا جبهات القتال باعز الرجال، وشاركوا مع ابطال الجيش الوطني في مواجهة مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" من صعدة حتى الجوف ومأرب والبيضاء ونهم وحجة والحديدة وكل الجبهات، وسيذكر التاريخ دورهم الوطني الكبير.