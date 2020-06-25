أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487379/ الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/487385/ تعز.. لجنة تحديد احتياجات السوق الدوائي تباشر عملها لليوم الثاني https://www.elyamnelaraby.com/487396 Advertisements معين عبدالملك يشيد بالدعم الصيني الثابت للشرعية اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/487397/ الزعتر: إشراف فريق التحالف على وقف النار بأبين سيقلص حجم الإختراقات الإخوانية https://www.elyamnelaraby.com/487402/ السفارة اليمنية : إبتداءاً من الشهر القادم يمكن لليمنيين السفر إلى مصر https://www.elyamnelaraby.com/487411/ تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/487433/

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