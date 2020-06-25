تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، أنها سجلت اليوم الخميس، 61 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في المناطق المحررة .



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وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، انه تم تسجيل 34 حالة في شبوة ز16 حالة في حضرموت و7 حالات في تعز و4 حالات في عدن .

وأضافت أنه جرى تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، منها 6 حالات في شبوة وحالتين في عدن و3 حالات في الضالع وحالة في تعز ومثلها في لحج والضالع .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1076) و(288) وفاة و(386) تعافي