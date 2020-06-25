شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يجري في مقر الرئاسة اليمنية بالرياض ولماذا نفت الاستخبارات السعودية ما أورده وزير يمني .. " هادي في ذمة الله " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختلطت الأوراق ولم يعد هنالك صورة واضحة عن مدى صحة اجتماع الرئيس هادي مع كافة قيادات الشرعية بما فيهم كامل مستشاريه لا سيما وأنه تم استدعاء مستشاري الرئيس على جنح السرعة العودة لمقر إقامة الرئيس هادي بالعاصمة السعودية الرياض أمس .

ونفت السعودية التصريحات الواردة من قبل الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني التي أشار من خلالها عن استعدادات لعقد اجتماع للرئيس هادي مع قيادات الشرعية وكافة مستشاريه .

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وقال الصحيفة إنها تواصلت مع عدد من مستشاري الرئيس هادي المتواجدين في الرياض، مشيرة إلى أنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أي طلب لعقد اجتماع حتى اللحظة، وليس لديهم أي معلومات حول طبيعة الاجتماع وأهميته.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني قد أكد أمس الأربعاء في تغريدة له، أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونوابه، ومستشارو الرئيس هادي، ورؤساء الكتل البرلمانية، وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية سيصلون إلى الرياض مساء الأربعاء .

الارياني أشار في تغريدته إلى أن قدوم هذه القيادات في الشرعية يأتي من أجل عقد اجتماع هام دعا له فخامة الرئيس هادي بخصوص التطورات الأخيرة .

وتحججت الصحيفة السعودية في نفيها يعود لسبب الاوضاع الصحية وانتشار وباء كورونا كانت عائقاً أمام انعقاد اللقاء بين الرئيس وقيادات الشرعية وهو ما لم يقتنع به اليمنيين في ظل أنباء متواترة عن وفاة الرئيس هادي فهل بات هادي اليوم في ذمة الله .

واستغرب نقاد للشأن اليمني من ذلك التناقض الكبير في المعلومات بين ما أوردته عكاظ السعودية والتي اعتبر النقاد ما ورد في الصحيفة السعودية اليوم حرر من قبل غرفة الاستخبارات السعودية ولم تحرره الصحيفة من ذات نفسها .