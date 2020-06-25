شكرا لمتابعة خبر عن اليمن : يسجل إصابات جديدة اليوم ب’’فيروس كورونا‘‘.. وهذا اخر المستجدات بالأرقام في جميع المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 274 حالة وفاة ، و تجاوز عتبة الألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن سجل (23) إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى (1015) حالة.

وقالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة عدن بـ(4) حالات، و(5) في حضرموت، (2) في لحج، و(4) في تعز، (7) في المهرة، وحالة واحدة في الضالع.

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وأكدت اللجنة وفاة (13) حالة من الإصابات السابقة منها (8) في تعز، و(2) في لحج و(2) في المهرة، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء.

وارتفع عدد إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى (1015) حالة بينها (274) حالة وفاة، و(379) حالة تعافٍ.