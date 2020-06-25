شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري بارز : من جبهة قانية ستسمعون مايسركم خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العميد ذياب القبلي قائد اللواء 143 مشاة، أن قوات الجيش والمقاومة في جبهة قانية شمالي البيضاء، كبّدت جماعة الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معنويات الجيش ورجال المقاومة في أعلى مستوياتها والعدو منهار ويولي الأدبار أمام ضربات الأبطال.

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وقال قائد اللواء 143 مشاة، أن قوات الجيش والمقاومة مستعدون للتقدّم نحو استكمال تحرير محافظة البيضاء من عناصر جماعة الحوثي..مضيفا: "إن شاء الله ستسمعون مايسرّكم خلال الأيام القادمة".

وأمس الثلاثاء تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من كسر هجوم عنيف شنته جماعة الحوثي، كما تمكنت من استعادة سوق قانية في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن رجال قبائل بني عبد ومراد ووحدات عسكرية من الجيش تمكنوا من استعادة سوق قانية عقب مواجهات هي الأعنف ضد جماعة الحوثي.

ويوم امس الأربعاء شن طيران تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات لجماعة الحوثي في جبهة قانية شمالي البيضاء.