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عدن - ياسمين التهامي - قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب تكرم مستشفى المنار التخصصي.

إب_ محمد مزاحم

كرمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب ممثلة بمحافظة المحافظة اللواء عبدالواحد محمد صلاح مستشفى المنار التخصصي وذلك لحصوله على

اعلى تقدير 81% في المستوى B1 وفق تقييم لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة العامة.

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جديد اب برس

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وأوضح محافظ المحافظة في التكريم ان هذا التكريم يأتي حسب تقييم وزارة الصحة والتي منحتهه المستويات الأولى وبتقديرات عالية وصلت لأكثر من ثمانون بالمائة .

ودعا صلاح بقية المؤسسات الطبية ان تحذو حذو هذا المستشفى وان تعمل لتطوير جودة خدماتها الطبية، مشيرا الى ان التكريم يأتي كذلك عرفانا بدور المستشفى وتقديرا لجهوده اﻹنسانية المتواصلة وتفاعله الإيجابي مع المجتمع المحيط به.

من جانبه عبر مدير عام مستشفى المنار الأستاذ إبراهيم محروس عن سعادته وتشرفه بهذا التكريم والذي يعد مصدر فخر وإعتزاز ﻹدارة المستشفى وكل العاملين فيه.

وأكد محروس حرص المستشفى على تقديم الجودة والكفاءة العالية، والاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم خدمات طبية وصحية تليق بالمحافظة وبالمجتمع اليمني الحبيب.

يشار إلى أن مستشفى المنار التخصصي حصل

حسب اعلان وزير الصحة ٨ / ٦ / ٢٠٢٠م لعملية مسح وتقييم المستشفيات الحكومية والمنشئات الطبية الخاصة على المرتبة الاولى بمعدل 81%، وذلك وفق تطبيق تلك المستشفيات للأدلة والمعايير والبروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة ، وبحسب لجنة التقييم والمطابقة.

يذكر ان مستشفى المنار التخصصي إب يعمل على مدار الساعة ويوفر الكوادر الأفضل على مستوى اليمن وفق رؤية ان يكون المستشفى الأول على مستوى المحافظة ومن أفضل المستشفيات على مستوى اليمن والوصول بمستوى الخدمة الطبية الشاملة إلى أفضل المستويات العالمية.