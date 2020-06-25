شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات المصرية تنسحب بشكل مفاجئ من الحدود الليبية ..وقناة دولية تكشف مصيرها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 10:53 مساءً - أكدت وسائل إعلام اختفاء طائرات مقاتلة مصرية من قاعدة سيدي براني قرب الحدود الليبية، وذلك بعد أن التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال مصدر عسكري لـ "روسيا اليوم" إن المقاتلات المصرية بعد المناورات العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، عادت إلى مواقع تمركزها الطبيعية والدشم المخصصة لها، وهي أماكن توضع فيها الطائرات والمقاتلات لأعمال الصيانة والتجهيزات القتالية.

ولفت إلى أن المقاتلات لا يمكن تركها في العراء، وأن جيوش العالم المحترفة لا تترك أسلحتها ومقاتلاتها في العراء، ولكن لها مواقع وأماكن استراتيجية لا يمكن رصدها عبر الأقمار الصناعية.



وكانت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورا قالت إنها من أقمار صناعية أظهرت سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في عرض عسكري بقاعدة سيدي براني القريبة من الحدود مع ليبيا.

جديد الخليج 365

Advertisements