شكرا لقرائتكم خبر عن تشويه وجهه وكسر أنفه وإصابة عينه..شاهد إعتداء وحشي على مسؤول بالرئاسة اليمنية "صورة صـــادمة ومؤلمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 10:53 مساءً - اصدرت المفوضية الدوليه للسلام والحقوق والحريات بيانا شديد اللهجة ادانت ما تعرضت له الشخصية الإنسانية والسياسية المعروفة الدكتور يحيي محمد الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية السابق سفير السلام الدولي من اعتداء آثم وجبان في معسكر اللجوء في سويسرا.

وأظهرت الصورة المنشورة للدكتور الريوي حجم ومقدار العنف الذي سبب له إضرار خطيره.

واضاف البيان "إن المفوضية وهي تتابع تفاصيل هذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الدكتور الريوي في غربته ، فإنها تدين وتستنكر هذا العمل الإجرامي الذي نفذته ايادي اثمة ضد الشخصية الأكاديمية والعلميه والسياسيه والانسانية.. وفي الوقت الذي تدين فيه المفوضية هذا الاعتدا ا?ثم فإنها تدعوا السلطات السويسريه بسرعه البت في التحقيق في الجريمه ومن يقف وراءها وتأمين حياته وسرعه تقديم الجناه الى العداله وتعويضه التعويض العادل عما لحقه من ضرر جسماني ومعنوي..وتأمل المفوضية بسرعه منحه حق اللجوء السياسي .

جديد الخليج 365

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كما تتقدم المفوضية بجزيل آيات الشكر لمن قام بانقاذ الدكتور من الأجهزه الأمنية السويسرية ، والمفوضية على ثقه بعداله السلطات السويسرية الأجهزه القضائية ...وتتابع المفوضية وشركائها من منظمات المجتمع المدني باهتمام تطورات قضيه الإعتداء الآثم وعلى تواصل مع الدكتور الريوي.

صادر عن المفوضية الدولية للسلام والحقوق والحريات

23 يونيو 2020م