مطار عدن يستقبل 290 شخصا من العالقين في الهند ومصر

استقبل مطار عدن الدولي، اليوم الخميس، رحلتين للخطوط الجوية اليمنية على متنهما 290 مواطنا يمنيا عالقا في الهند ومصر، بعدما أجريت لهم فحوصات الـ PCR وتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة"ٍسبأ" عن مدير المطار عبدالرقيب العمري قوله، إن رحلة قادمة من بانجلور في الهند وعلى متنها 150 شخصا والأخرى قادمة من مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 140 شخصا.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه العائدين وفقا للبروتوكولات المعتمدة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بخصوص إعادة المواطنين بعدد من الدول في الخارج.

من جانبه أشار القنصل العام لبلادنا في مومباي السفير يحيى غوبر، إلى بلوغ عدد الرحلات لنقل المواطنين اليمنيين من الهند إلى مطار عدن حتى الآن ثلاث رحلات أجلت نحو 457 مواطنا، واحدة انطلقت اليوم من مدينة بانجلور ولاية كارناتكا وقبلها رحلتين من مدينة بونا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تغادر الرحلة الرابعة غدا من مدينة بانجلور إلى مطار عدن، لافتا إلى استمرار خطة نقل العالقين وفقا لخطة وبروتوكول اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

