شكرا لبحثكم عن خبر قيادي كبير بالمؤتمر الشعبي العام يتحدث عن وفاة الرئيس هادي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدث سياسي يمني بارز عن وفاة الرئيس هادي وذلك عقب إستدعاء مسؤولين في الحكومة الشرعية إلى العاصمة السعودية "الرياض".

وقال السياسي اليمني الدكتور عادل الشجاع أن إستدعاء مستشاري الرئيس ونقلهم بطائرة خاصة من القاهرة إلى الرياض يوحي بأمر من هذا القبيل، في إشارة منه لوفاة الرئيس هادي.

وشرح الشجاع في مقال له الإجراءات القانونية لإختيار رئيس جديد، قائلا: يحدد الدستور اليمني الإجراءات القانونية لانتقال السلطة في حال فراغ منصب رئيس البلاد بسبب الوفاة ، حيث تعود الرئاسة المؤقتة لرئيس مجلس النواب لمدة ٦٠ يوما .. وسبق لليمن أن عرفت فراغ منصب رئيس الجمهورية عام ١٩٧٨ ، مع اغتيال الرئيس أحمد الغشمي وتولى خلالها رئيس المجلس الاستشاري القاضي عبد الكريم العرشي لمدة ٦٠ يوما.

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وأكد الشجاع بانه "لن يكون التوافق على الرئيس الانتقالي أمرا سهلا ، خاصة وأن البلاد في حالة حرب ومن غير الممكن العمل بموجب الدستور ، إضافة إلى الانقسام الذي يعتري الأطراف السياسية الواقعة في أتون الصراع والتجاذبات الإقليمية".

وأضاف: تقع على عاتق القوى السياسية فيما لو أن الرئيس هادي غادر الحياة وهذه سنة الله في الكون أن تؤطر نفسها إستنادا إلى مفهوم الحياد الايجابي لكي تجنب اليمن مزيدا من الصراع الإقليمي الذي يغرس مخالبه في الجغرافيا وفي الهوية اليمنية التائهة بسبب الحرب التي تجري بالوكالة.

وأشار إلى أن "الفراغ الذي سيتركه هادي سيضع القوى السياسية اليمنية أمام خيارين : الأول إيجاد شراكة توافقية بين اليمنيين أنفسهم .. الثاني إيجاد شراكة فوقية مفروضة عليهم من قبل المتصارعين الإقليميين".

ونوه بأنه "لن تتم الشراكة التوافقية بين اليمنيين لأن هناك أطرافا تستمد حضورها واستمرارها ومكانتها وأموالها من دول الإقليم ، لذلك أي اتفاق سيكون تحضيرا لدور جديد من الحرب.