شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يوجه باستئناف شق وإزالة العشوائيات في الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم ، باستئناف العمل في حملة شق وحدات الجوار وإزالة العشوائيات في شوارع مديرية الغيضة، خلال اجتماع بمدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني أحمد رعفيت، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار العمل في حملة إزالة جميع العشوائيات من الشوارع والمصالح العامة..مؤكداً توجيه الأجهزة الأمنية لمرافقة وحماية المهندسين والفنيين والعاملين، ودعم الحملة حتى يتم القضاء على جميع المخالفات.

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