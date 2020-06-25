مرتبة الشرف الاولى في الدكتوراه لباحث يمني من جامعة أسيوط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 نال الباحث اليمني حسن محمد هديش اليوم الخميس 25 يونيو ٢٠٢٠م درجة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن من كلية الآداب بجامعة أسيوط المصرية .

وخلال المناقشة قدم الباحث ملخصًا موجزًا لرسالته الموسومة بـــ "منهج الإصلاح الاجتماعي في تفسير العلامة الليبي أحمد عبدالسلام أبي مزيريق (1929- 2010م) Advertisements كما إشادة لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحث هديش وبموضوع الرسالة الذي يعتبر منهج اجتماعي قائم في الشريعة الاسلامية السمحة ، كما اشارت لجنة المناقشة ان هذه الرسالة اضافة جيدة للمكتبة العربية والاسلامية ، ومرجعاً للباحثين وفي ختام المناقشة منحته اللجنة درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى. حضر المناقشة عدد من زملاء واصدقاء الباحث.

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