شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اعراض إذا شعرت بها أثناء النوم فانها اشارة الى ان قلبك في خطر..فلا تتاخر وسارع لزيارة الطبيب فوراً.. ..شاهد ماهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3 اعراض إذا شعرت بها أثناء النوم فانها اشارة الى ان قلبك في خطر..فلا تتاخر وسارع لزيارة الطبيب فوراً.. ..شاهد ماهي

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كشف طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب. وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: "صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه"،، فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".





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