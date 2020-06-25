شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وزارة الصحة اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام وتكشف عن أمر مأساوي وخطير (تفاصيل + وثائق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، إنها تلقت عدداً من بيانات الإدانة والإستنكار من عدد من المستشفيات ومكاتب الصحة في اليمن وذلك لاستمرار دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بإحتجاز سفن المشتقات النفطية وقرب نفاذ الكميات التي تمتلكها والذي سيتسبب بكارثة إنسانية.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن هذه البيانات تحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة ومنظماتها جميع تبعات هذا الأمر حيث توضح ان عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمواطنين معرضون للوفاة في حال استمر هذا التعنت لدول التحالف واستمر الصمت الأممي السلبي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ونشرت الوزارة أسماء بعض من هذه المستشفيات والمحافظات ومكاتب الصحة التي أصدرت بيانات الإدانة والإستنكار لإحتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية وهي كالتالي :-

مستشفى القفلة – عمران

مستشفى شهارة الريفي – عمران

مستشفى ريدة – عمران

مستشفى مسور الريفي – عمران

مستشفى حبور ظليمة الريفي – عمران

مستشفى السودة الريفي – عمران

مستشفى ذيبين الريفي – عمران

مستشفى 22 مايو – عمران

مستشفى ثلاء – عمران

مستشفى حرف سفيان – عمران

مستشفى المحابشة – حجة

المستشفى الريفي بالشغادرة – حجة

مستشفى الطوارئ بني منصور – محافظة صنعاء

مستشفى 21 سبتمبر – الحيمة الداخلية – محافظة صنعاء

المستشفى الريفي – سيان -محافظة صنعاء

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مستشفى همدان العام – محافظة صنعاء

مستشفى سارع آل غنيم – البيضاء

مستشفى الثورة العام – البيضاء

المستشفى الجمهوري – المحويت

مكتب الصحة بالقناوص – الحديدة

مكتب الصحة بباجل – الحديدة

مكتب الصحة بالميناء – الحديدة

مكتب الصحة ببرع – الحديدة

مستشفى يحصب بيريم – إب

وتابع البيان: كما توضح الإدارة العامة للمنشئات الحكومية في وزارة الصحة بأن هناك مستشفيات قد اطلقت نداء استغاثة نتيجة الوضع المأساوي الذي تسبب به التحالف نتيجة هذا الحصار الذي لا يراعي في حصاره إلا ولا ذمة ولا يهتم بحياة الملايين من أبناء اليمن أمام صمت أممي وتخاذل المجتمع الدولي مما يعكس تلاشي الإنسانية لديها وفشل هذه المنظومة وضعفها المخزي والذي فضح كل بروتوكولاتها وقوانينها ومبادئها الإنسانية التي ظلت تتغنى بها طوال عقود من الزمن.

وقال البيان: اننا في وزارة الصحة العامة والسكان وجميع مكاتبها في جميع المحافظات وجميع منشئاتها الصحية ندين ونستنكر هذا الصلف الإجرامي لدول التحالف وكذا السلبية المفرطة المتعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها.

ودعا بيان وزارة الصحة، المجتمع الدولي للتحرك الجاد لتدارك وقوع كارثة إنسانية في اليمن أشد مما قد وصلت اليه نتيجة عدوان وحصار تحالف العدوان وذلك برفع الحصار أو كسره لكسر الهيمنة الأمريكية والإستعمار السعودي للمنظمات الأممية عبر بترودولارها ليسجل لكم اليمن ارضا وانسانا ذكرى إنسانية مضيئة في تاريخه، كما ندعو أحرار الأرض من أفراد وجماعات ومنظمات ودول إلى الدور الفعال والمستمر فيما يجرم المجرمين ويرفع الحصار عن اليمن أرضا وإنسانا.

مرفق (بيانات الإدانة لبعض من هذه الجهات)