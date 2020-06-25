شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : انفجار عنيف يهز مبنى القيادة العامة للقوات المشتركة في مأرب وأنباء عن استشهاد وجرح عدد كبير من الضباط والأفراد بينهم قيادات رفيعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية مطلعة عن انفجار كبير هز مدينة مأرب شرق اليمن مساء اليوم الخميس. وبينت المصادر أن الإنفجار ناجم عن تعرض مبنى القيادة العامة للقوات المشتركة بالمدينة لقصف صاروخي بالستي من قبل ميليشيا الحوثي . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements انفجار القيادة العامة للقوات المشتركة مأرب

ولفتت المصادر إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الضباط والأفراد التابعين لقيادة القوات المشتركة نتيجة القصف الصاروخي للمبنى وأن سيارات الإسعاف هرعت للمقر لإسعاف الجرحى لمستشفيات المدينة. ولم يصدر حتى لحظة كتابة الخبر أي بيان من قبل قيادة وزار الدفاع اليمنية أو قيادة القوات المشتركة يؤكد سبب الانفجار والكشف عن هوية القتلى والجرحى.

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