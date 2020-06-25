شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. منظمة الصحة العالمية تعلن عن موعد الحصول على لقاح فعال ضد فيروس “كورونا”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر في حال تسارع عملية تطوير المصل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “نأمل في أن نحصل على لقاح، هذا قد يحدث في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود”.

وشدد غيبريسوس على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة على مستوى، مشيراً إلى المنظمة وضعت إطاراً لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم. وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة أنها أدرجت 141 مصلاً محتملاً ضد فيروس كورونا المستجد في قائمتها للقاحات المعمول بها حالياً، وبدأت نحو 20 منها مرحلة الاختبارات السريرية. وأعربت سلطات بعض الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا، عن أملها في أن تبدأ إنتاج لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الجماعي حتى أواخر العام الحالي.