شكرا لمتابعة خبر عن وزراء في الحكومة اليمنية : يطالبون الرئيس هادي بانهاء دور الامارات في اليمن واللجوء الى مجلس الأمن الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت رسالة رسمية موجهة من قيادات الحكومة اليمنية موجهة الى الرئيس عبدربه منصور هادي بانهاء دور الامارات في التحالف العربي واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية البلد.

والرسالة التي وجهها وزراء الحكومة من المقرر ان يسلمها رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك الى الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اجتماع مقرر عقده غدا.

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وزراء في الحكومة اليمنية : يطالبون الرئيس هادي بانهاء دور الامارات في اليمن واللجوء الى مجلس الأمن الدولي

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وتنشر عدن الغد حصريا صورة الرسالة التي وجهتها الحكومة الى الرئيس.

مجلس الوزراء - توصيات .

الاخ فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد استشعارا بالمسؤولية الملقاة على مجلسنا.

وبناء على مناقشات المجلس في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 ، ونظرا إلى ما آلت إليه الأوضاع المأساوية منذ انقلاب مليشيات الحوثيين على الدولة والشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، ونظرا لاستمرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في تمرده المسلح على الدولة وإقدامه على إعلان ما أسماه " الإدارة الذاتية للجنوب " وزعزعة الأمن والاستقرار بما في ذلك سيطرته مؤخرا على محافظة أرخبيل سقطرى بقوة السلاح ورفضه تنفيذ اتفاق الرياض نرفع لفخامتكم التوصيات التالية

: أولا : الدعوة لانعقاد مجلس الدفاع الوطني واعتباره منعقدا بصفة مستمرة وفقا لأحكام القانون رقم 62 للعام 1991 ( المادة 4 ليتولى مهامه القانونية برئاسة فخامتكم والنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها وفقا للدستور ( مادة 38 )

ثانيا : تكليف مجلس الدفاع الوطني أو من ترونه بالرفع لفخامتكم بالتوصيات المناسبة من أجل إعادة تقييم العلاقة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بما في ذلك الخيارات والإجراءات القانونية العملية إعفاء دولة الأمارات العربية المتحدة من المشاركة في التحالف

ثالثا : عزل واحالة كل المتسببين في التمرد الأخير في محافظة سقطرى للتحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.

رابعا : توجيه وزارة الخارجية بالعمل على إدراج قادة التمرد في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات وداعميهم في قائمة العقوبات وحظر السفر وتجميد الأصول وحظر التسليح لمشاركتهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 21403 ( 2014 ) و 2216 ( 2015 ) و 2511 ( 20120 ) .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 24 يونيو 2020

صورة مع التحية لسيادة نائب رئيس الجمهورية