شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة بريطانية : تكشف دور السعودية والإمارات في تدمير اليمن و ليبيا .. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية ، عن حثيات وصول أسلحة من صربيا ودول البلقان إلى أيدي الجماعات المسلحة في اليمن التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة.

وحذرت الصحيفة ، من استمرار بيع الأسلحة للسعودية والامارات ، اللتان كانتا سببا في تدمير اليمن ، وإذكاء الصراع بين الأقطاب الداخلية في اليمن.

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وتقول الصحيفة إن السعودية تعتبر أكبر مشتر للسلاح من البلقان حيث اشترت أسلحة بـ 750 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2012- 2016.

وتمكين بيع الرشاش الصربي إلى الرياض عبر تاجر سلاح بلغاري وانتهى بيد الفرقة 13 في الجيش السوري والحروب في مرحلة ما حصل على دعم تركيا والسعودية وقطر.

وتمكنك من شراء شحنة أخرى تعود إلى مرحلة يوغسلافيا السابقة بنادق قتالية من كرواتيا حيث اشترتها السعودية وتم شحنها إلى الأردن بأنها لاحقا إلى الجيش السوري الحر في جنوب سوريا.

وبحلول عام 2017 كانت الإمارات أكبر متعاقد أجنبي مع صناعة السلاح الصربية ، وقيام مشترياتها في يد الجماعات الوكيلة لها في اليمن والمقاتلين في جيش خليفة حفتر الذي تساعده في ليبيا.

واستثمرت الإمارات بشكل واسع في الزراعة والنقل والبناء في صربيا.

وحذر معدو التقرير من زيادة صفقات السلاح مع تلاشي فرص للانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وفشل هذا في فرض قواعده تتعلق بمنع تصدير السلاح.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على مراقبة ثمانية معايير منها ضرورة مراقبة وجهة السلاح بعيدا عن المشتري الأصلي.

وتظل الرقابة غير تامة وبدون رادع للدول التي تخرق الحظر.