شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : العرادة يصل العاصمة صنعاء برفقة عدد من مشايخ مأرب ومصادر تكشف أسباب وأهداف الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية مطلعة بوصول الشيخ طارق العرادة صباح اليوم الخميس إلى العاصمة صنعاء برفقة عدد من مشايخ مأرب للقاء الحوثيين.

ويقدم المصادر إن ابن شقيق محافظ مأرب طارق العرادة وعدد من مشايخ المحافظة وصلوا فجر اليوم الخميس إلى العاصمة صنعاء للقاء عدد من القيادات الحوثية.

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وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي محمد البخيتي وعدد من مشايخ مأرب الموالية للجماعة الحوثية يتقدمهم الشيخ مبارك المشن والشيخ حسين حازب كانوا في مقدمة المستقبلين لمشايخ المحافظة بقيادة الشيخ طارق.

المصادر التي أشارت إلى أن محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة كلف ابن أخيه طارق على راس لجنة قبلية من مشايخ المحافظة للقاء قيادات جماعة الحوثي والتفاوض معهم حول إيقاف تصعيدهم العسكري وضرباتهم الصاروخية باتجاه مدينة مأرب.

وكان الشيخ طارق العرادة قد اتهم السعودية بخيانة الشرعية وخذلان مأرب عقب انقلاب مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على الحكومية الشرعية في سقطرى غربي اليمن.

مراقبون وصفوا الخطوة بالجريئة والتي كان لها أن تحدث لولا الموقف المتخاذل للمملكة العربية السعودية تجاه تمرد مليشيا الانتقالي على شرعية الرئيس هادي المعترف به دولياً في المحافظات الجنوبيه.