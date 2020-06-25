شكرا لقرائتكم خبر عن ’’خلعت فستانها‘‘ البالغ سعره ‘‘150 الف دولار’’ ... ’’عارضة الأزياء’’ الكويتية ‘‘فاطمة المؤمن‘‘ تثير الجدل بصور على البحر لكن تغطية ‘‘مؤخرتها’’ كانت دون فائده .."صور فاضحة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 07:54 مساءً - أحدثت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن ، ضجّة واسعة بما فعلته في صورتها التي نشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام ، حيث جاءت إطلالة فاطمة المؤمن بـلوك صيفي وكانت على البحر وتتواجد في إحدى اليخوت . ونشرت المؤمن صورة أخرى عندما قفزت في البحر فظهرت بالمايوه لكنها قامت بتظليلها ، وعندما تعرضت للانتقادات حذفتها إلا أن المتابعين استطاعوا أن يحتفظوا بالصورة وقاموا بتداولها . جديد الخليج 365 Advertisements ومع إعادة تداول تلك الصورة عادت الانتقادات إليها مؤكدين أنها لم تكن تحتاج لهذا التظليل خاصة وأنها كانت تظهر بإطلالات جريئة سابقا . وتداول العديد من المتابعين سعر تكلفة الفستان الصيفي الذي ظهرت به في تلك الإطلالة ، حيث بلغت قيمة الفستان 155 الف دولارًا .

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كانت هذه تفاصيل خبر ’’خلعت فستانها‘‘ البالغ سعره ‘‘150 الف دولار’’ ... ’’عارضة الأزياء’’ الكويتية ‘‘فاطمة المؤمن‘‘ تثير الجدل بصور على البحر لكن تغطية ‘‘مؤخرتها’’ كانت دون فائده .."صور فاضحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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