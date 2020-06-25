شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح أغلى من الذهب لـ "ضغط الدم " و "مرضى السكري " والأخطار التي قد يتعرضوا لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 07:54 مساءً - أكد أطباء مختصون، على ضرورة أن يواظب الصائمون من مرضى السكري على قياس مستوى السكر في الدم في الفترة ما بين الساعة الثانية ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، لمتابعة مدى تأثير الصيام على مستوياته بالجسم.

وحذر البعض من صيام مرضى السكري في بعض الحالات؛ لافتين إلى أن في حالة زيادته عن 250 أو نقصانه عن 100، يجب على مريض السكري كسر الصيام على الفور، لتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات.

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ووجه الأطباء نصائح لمرضى السكري الصائمين ومنها: شرب كميات وفيرة من المياه في الفترة ما بين العشاء الفطور بي الصباح ، لضبط مستوى السكر في الدم وللتخلص من لزوجة الدم، والمواظبة على تناول الأدوية في مواعيدها، لضبط مستوى السكر في الدم، والحرص على قياس مستويات السكر يوميًا أثناء الصيام.

وقد يتعرض مريض السكري إلى النقص الشديد في نسبة السكري أثناء الصيام ،لذلك يجب عليه عدم اهمال وجبة السحور و عليه الحرص على تناول الأدوية الخافضة للسكري ،و إجتناب القيام بأي مجهود عنيف أثناء فترة الصوم، فإذا أهمل المريض ذلك قد يتعرض لغيبوبة نقص السكري ، و من أعراضها : ( شدة الجوع ،الشعور بالتعب ،الإرهاق، الدوار ،الصداع، زغللة العين، رعشة باليدين، زيادة إفراز العرق وزيادة ضربات القلب ) لذلك يجب الالتزام بقياس نسبة السكر في الدم على مدار اليوم خلال الشهر الكريم، وعند شعوره بهذه الأعراض يجب عليه الإفطار فوراً بتناول عصير يحتوي على نسبة من السكر والتوجه إلى الطبيب ،وقد يتعرض المرضى إلى زيادة شديدة في نسبة السكر بالدم، نتيجة إهمالهم أخذ الجرعة مع الإفراط في تناول الطعام .

كما يمنع الصوم على مرضى السكري في الحالات التالية:

إذا تكرر للمريض حدوث غيبوبة سكرية أو تم ضبط السكري بالدم لفترة طويلة.

المرضى الذين يعانون من عدم استقرار السكري ،و وجود تفاوت كبير بين نسبة السكر أثناء الصيام وبعد تناول الإفطار.

الحوامل والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى مع السكر مثل : الفشل الكلوي، قصور الشريان التاجي، هبوط القلب والالتهابات الشديدة.

نصائح لمريض السكري أثناء الصيام:

الإكثار من تناول السوائل بين الإفطار والسحور .

تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون .

الإلتزام بالفحص المستمر لنسبة السكري بالدم أثناء الصيام وبعد الإفطار .

الالتزام بأخذ العلاج في المواعيد التي حددها الطبيب .

مراقبة مستوى السكري بالدم أثناء الصيام خلال شهر رمضان ؛لمعرفة حالات نقص السكري قبل السحور بساعتين أوساعة قبل الإفطار، و عند انخفاض سكر الدم أي إذا كان أقل من 60 مجم ،يجب إيقاف الصيام وأخذ كوب محلى من العصير لزيادة مستوى السكر في الدم، وشرب أكبر كمية ممكنة من الماء أو شرب المشروبات الخالية من السكر بين الإفطار والسحور.

استشارة الطبيب قبل الصيام عند الإحساس بأي مضاعفات .