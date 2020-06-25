شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا : هكذا قالها الأمين العام للتيار العروبي بالكويت .. اليمن ليست مزرعة ابوكم تقسمونها كيف ماتبون "شاهد ماقاله" والان مع التفاصيل

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