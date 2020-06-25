شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان: الفنانون الكبار في مصر يعانون بشدة.. أين عزت العلايلي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 07:54 مساءً - يعيش الفنان المصري يوسف شعبان ، صاحب التاريخ الفني الضخم والمسيرة الطويلة، واقع مرير بعد التجاهل والابتعاد عن الأعمال الفنية لسنوات.

فبعد أن قدّم الفنان يوسف شعبان على مدار تاريخه ما يقرب من 300 عمل فني، وكان واحدا من أبرز نجوم جيله، أصبح يجد صعوبة في الوقوف أمام الكاميرات مجددا. وبحسب ما ذكرته العربية عن الفنان يوسف شعبان فإنه يقول عن الواقع المرير وطول غيابه : إنه يعود لعدم عرض الأعمال عليه، موضحا أنه لا تعرض عليه أعمال ذات مستوى جيد أو حتى أعمالا دون المستوى”.

وأضاف شعبان أنه وقع على عقد للمشاركة في مسلسل “خالد بن الوليد” من أجل تقديم شخصية “الوليد بن المغيرة” مع الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تم تأجيله، ولم يتواصل معه أحد، رغم امتلاكه للعقود الموقعة.

وأشار شعبان إلى أن التجاهل يطاله هو وأبناء جيله، متسائلا :” أين الشركات المنتجة؟”. كما تساءل شعبان عن أبناء جيله قائلا: “أين عزت العلايلي أين حسن يوسف أين رشوان توفيق.. أين المخرج محمد عبد العزيز وغيرها من الأسماء”.